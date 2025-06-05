05 Июня 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер: Челябинская область – место где каждый может реализовать себя и свой потенциал!

В своем обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер особо остановился на итогах и задачах по развитию экономики и промышленности региона.

По итогам 2024 года, несмотря на экстремально высокие кредитные ставки и геополитические ограничения, Челябинская область удержала уровень развития, которого достигал в 2023 году.

«Достойная работа, востребованность, самореализация, высокооплачиваемые рабочие места, возможности карьерного роста и развития для южноуральцев – вот наши приоритеты в экономике!», - заявил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: gubernator74.ru

Валовой региональный продукт Челябинской области вплотную приблизился к трём триллионам рублей. За последние 5 лет он вырос практически вдвое, темпы роста в целом выше, чем средние по стране.

Индекс промышленного производства в секторе обрабатывающих производств составил более 100%. Объем инвестиций достиг почти 550 млрд рублей с реальным темпом роста к предыдущему году, то есть с учетом инфляционных процессов в 14 %.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО, вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Евгений Илле отметил, что приведенные губернатором данные о развитии промышленности региона свидетельствуют о том, что экономика Челябинской области устойчива вопреки объективно сложившимся современным обстоятельствам.

«Данная положительная динамика соответствует приоритетным задачам государственной политики, которые решаются совместно, комплексно, благодаря слаженной работе и активной позиции губернатора», – уверен Евгений Илле.

Отдельно Алексей Текслер остановился на оценке уже завершенных в Челябинской области масштабных инвестпроектах.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«На Магнитогорском металлургическом комбинате заработала новая современная коксовая батарея. Крупнейший проект на ММК за последние 10 лет. Да, собственно, и в металлургии это крупнейший проект такого плана вообще по всей стране за последние годы. И, конечно, он имеет не только важное экономическое значение, но и дает значительный экологический эффект», - в частности отметил губернатор.

Также, на автомобильном заводе «Урал» заработал новый конвейер, где будут собирать наиболее технологически сложные модели «Уралов», в том числе под задачи оборонно-промышленного комплекса. Завод построили в рекордные сроки, примерно за 2 года.

«В Челябинске заработал и вышел на проектную мощность первый в России завод по производству промышленных роботов «Русский робот». Тоже уникальный проект, мы единственные в стране, кто фактически конвейерно собираем промышленные роботы. Вы помните, Президент нашей страны Владимир Путин в прошлом году приезжал на открытие этого предприятия», - напомнил Алексей Текслер.

ММК, металургия(2019)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Приведенные губернатором примеры реализованных инвестпроектов являются реальным доказательством того, что регион динамично продолжает курс на ускоренное технологическое развитие, формирование и развитие импортоопережающих производств, внедрение передовых технологий во все сферы экономики и промышленности.

Вектор опережающего развития экономики региона положительно отражается на повышении благосостояния южноуральцев.

«По итогам 2024 года регион вошел в число лучших по росту реальных – то есть с учетом инфляции – заработных плат и росту реальных среднедушевых доходов граждан», - заявил Алексей Текслер.

И объявил, что в бюджетном секторе с 1 июля в Челябинской области будут подняты заработные платы.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

«Поднимем еще на шесть процентов, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на 10 процентов, что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их опережает», - сказал Алексей Текслер.

Сенатор Наталья Котова, делясь впечатлениями от выступления губернатора Челябинской области, отдельно отметила информацию о повышении зарплат бюджетникам.

«Отличная новость. Губернатор делает все возможное в рамках поручений президента и правительства России для повышения уровня жизни сотрудников бюджетной сферы, в первую очередь, учителей, врачей, соцработников», — подчеркнула Наталья Котова.

Отдельно в своем обращении губернатор отметил проект особой экономической зоны «Южноуральская» в Красноармейском муниципальном округе. Постановление о ее создании в конце марта этого года подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как напомнил глава региона, Южный Урал шел к этому почти двадцать лет.

«Обращаюсь к инвесторам и приглашаю всех, у кого есть проекты, интересные, инновационные, современные проекты, обращаться в министерство экономического развития Челябинской области, и мы будем помогать в их реализации в нашем регионе», - сказал Алексей Текслер.

И подчеркнул, что необходимо продолжать формировать такие точки роста в других территориях. Глава региона поставил соответствующую задачу экономико-промышленному блоку правительства.

Говоря о развитии малого бизнеса в регионе, губернатора подчеркнул, что сегодня доля МСП в ВРП региона составляет почти 28%, что значительно выше среднероссийских показателей.

«Здесь находится большой потенциал развития. Уверен, что многие наши средние предприятия в будущем могут стать крупными – лидерами своих отраслей. Такие примеры у нас уже есть, и нужно увеличивать их число», - подчеркнул Алексей Текслер.

И напомнил, что в прошлом году, несмотря на все объективные обстоятельства, Челябинская область продлила еще на пять лет все налоговые льготы для предпринимателей в рамках упрощенной системы налогообложения.

Также, несмотря на оптимизацию на федеральном уровне финансирования инфраструктуры поддержки МСП, за счет средств областного бюджета полностью было сохранено финансирование работы Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

(2024)|Фото: t.me/poolN74

За прошлый год через инфраструктуру центра «Мой бизнес» выдано почти 600 поручительств и займов, что позволило привлечь в сектор малого и среднего бизнеса более пяти с половиной миллиардов рублей.

«В регионе действует один из лучших в стране Фондов развития промышленности. Сегодня очень важно, чтобы он наращивал объемы своей поддержки. И поручаю в этом году увеличить его капитализацию еще на 250 миллионов рублей для поддержки наших предприятий, точнее, их уникальных проектов», - заявил Алексей Текслер.

Также губернатор сообщил, что будет продолжено развитие IT-направления в регионе.

«Создаем благоприятные условия работы и поддержки IT-компаний и IT-специалистов. Помогаем в получении грантов на поддержку отечественных цифровых решений по приоритетным направлениям. Это искусственный интеллект, робототехнические системы, виртуальная, дополненная реальность, интернет вещей. В прошлом году совместно со Сбером открыли «Школу 21» в Челябинске. Реализуем региональную программу IT-ипотеки», - сказал глава Южного Урала.

И анонсировал, что по его поручению минцифры региона организует работу по внедрению искусственного интеллекта и иных современных цифровых решение в деятельность исполнительных органов Челябинской области и органов местного самоуправления.

Теги: алексей текслер, обращение, промышленность челябинской области, врп, индекс промышленного производства


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