На Ozon за год продали более 1 миллиарда отечественных товаров

Ozon раскрыл данные по продаже на платформе российских товаров.

В 2024 году на маркетплейсе было куплено более 1 млрд товаров отечественных производителей. Информация была озвучена сегодня на форуме COM.E ON, который компания проводит на ВТБ Арене в Москве.

В Ozon назвали трендом последнего времени переход от перепродажи иностранных товаров к открытию собственного производства.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары 153 тыс. российских брендов, а продает их 270 тыс. предпринимателей.