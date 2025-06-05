На Урале участника банды "ремонтников" посадили на 8 лет

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор участнику преступной группы, обманывавшей жителей города. В банду входили так называемые "ремонтники".

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Как сообщили Накануне.RU в суде, аферисты принимали заявки на ремонт бытовой и компьютерной техники через интернет-сервис. Однако услуги, заявленные в рекламе, они не оказывали, либо предоставляли сервис ненадлежащего качества.

Уральца, оказавшегося на скамье подсудимых, признали виновным в 8 эпизодах мошенничества. С учетом ранее имевшейся судимости ему назначено 8 лет в колонии общего режима.

Ранее Накануне.RU рассказывало о еще одних аферистах, так называемых "оконщиках" – мошенниках, которые под видом проверки окон ломают их или балконные двери, а потом сами же чинят за огромные деньги. Специалисты призывают не впускать таких деятелей в квартиру.

Так, в 2023 году такие мошенники хотели выманить у екатеринбургской пенсионерки 100 тысяч рублей. А 99-летний ветеран отдал "оконщикам" почти 300 тысяч рублей, возвращать деньги пришлось через суд.