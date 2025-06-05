Родителям дошколят выдадут по 3 тысячи рублей на книги для детей

В России появится "Детская книжная карта" – по аналогии с "Пушкинской картой", об этом сообщи президент Владимир Путин.

По его словам, карты с номиналом 3 тыс. руб. получат семьи, в которых есть дошкольники в возрасте 3-6 лет. Деньги можно будет потратить на книги.

"Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. <…> Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет, что очень важно для многодетных семей", - заявил Путин.

В 2022 году средняя отпускная цена книги в России выросла на 27% в годовом выражении - до 408 руб., в 2023-м — на 11,5%, до 455 руб., в 2024-м — на 12,2%, до 510,7 руб.