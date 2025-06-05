Дуров анонсировал "гораздо большее" обновление Telegram в ближайшие недели

Создатель Telegram Павел Дуров в своем канале представил новую функцию – обрезку голосовых сообщений.

"Обрезка голосовых сообщений — сегодня в Telegram. Через несколько лет везде с точно таким же UI (пользовательским интерфейсом – прим. ред.)", - написал Дуров.

Эта функция стала одной из многих в последнем обновлении мессенджера. Также появилась возможность писать "в личку" администратору канала, обмениваться фотографиями в формате HD, появились вкладки тем в групповых чатах, расширенные параметры в опросах. Дуров назвал обновление "эпическим".

"Мы получаем отличные отзывы от владельцев крупных каналов и групп. И это только начало — прямые сообщения в каналах закладывают основу для гораздо большего в ближайшие недели", - анонсировал создатель Telegram.