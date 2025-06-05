Нас просят "разморозить" высшую меру и кого-то показательно за телефонное мошенничество наказать, - ОП

В Общественной палате России заявили о необходимости ужесточения наказаний за телефонное мошенничество. В организации считают, что безнаказанность мошенников формирует у общества, у молодежи образ "бизнеса на грани развлечения". "Это даже уже определенная идеология", - сказал член ОП Михаил Аничкин, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Несмотря на то, что круглый стол был посвящен гуманизации уголовного законодательства, Аничкин настаивал на ужесточении.

"Нас постоянно просят, обращаются – ужесточить наказание за телефонное мошенничество. Некоторые даже предлагают разморозить высшую меру [наказания] и кого-то показательно за это наказать – есть такие предложения", - сообщил общественник.