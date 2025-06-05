Адвокат: Уголовное дело возбуждено не на журналистов Ura.ru, а на полицейского

Журналисты Ura.ru проходят в деле о покупке оперативных сводок у силовиков в качестве свидетелей. Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского за превышение должностных полномочий. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

По его словам, уголовное дело п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ было возбуждено еще 15 апреля. Полицейский якобы преследовал корыстные мотивы. Еще трех журналистов, доставленных в СК, уже допросили и отпустили домой.

Напомним, что сегодня утром силовики нагрянули в уральскую редакцию Ura.ru, из-за чего работа головного офиса была остановлена. В редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Информация о покупке оперативных сводок у представителя силовых структур была подтверждена после обследования компьютеров редакции.

После этого пять сотрудников свердловской редакции Ura.ru попросили о переводе в другие региональные подразделения агентства. В Союзе журналистов России выступили с заявлением по обыскам в редакции. Там назвали это "демонстративной акцией" силовиков и осудили произошедшее.