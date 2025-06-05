В Тюменской области проводник поезда "Москва - Владивосток" обокрал пассажира

В Тюменской области проводник поезда "Москва - Владивосток" обокрал пассажира, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Сладковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении проводника, обвиняемого в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что 18 января проводник зашел в третье купе и украл телефон "Редми 12". Сумма ущерба составила 8 200 рублей. Потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением с подсудимым и нежеланием привлекать его к уголовной ответственности. При этом пояснив, что причиненный вред возмещен в полном объеме, подсудимый принес ему извинения, претензий к последнему не имеет.

Ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон также было поддержано подсудимым и его защитником.

Уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Постановление суда не вступило в законную силу.