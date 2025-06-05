05 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

ФСБ: Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва

Железнодорожный путь в Воронежской области был поврежден 5 июня в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда, сообщает ФСБ РФ.

По информации ведомства, избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение.

По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм", отметили в ведомстве.

Из-за ЧП на железной дороге под Воронежем задерживаются 26 пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что на одном из участков железной дороги в Воронежской области прогремел взрыв. Речь идет о 725 км перегона Евдаково – Сагуны. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на юге региона остановлены несколько поездов. По его словам, машинист одного из них заметил "незначительное повреждение полотна" и остановил поезд.

Также напомним, что вечером 31 мая в Брянской области на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву, рухнул мост. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали 120. Еще один подрыв моста произошел 1 июня около 03.00 в Железногорском районе Курской области. Там проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу, в результате пострадали машинист и два его помощника.

Теги: железная дорога, подрыв, воронежская область


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