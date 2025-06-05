05 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: скриншот с видео URA.RU

Сотрудники Ura.ru просят о переводе после обысков в редакции в Екатеринбурге

Сразу пять сотрудников свердловской редакции Ura.ru просят о переводе в другие региональные подразделения агентства после сегодняшних обысков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в самом издании со ссылкой на главу редакционной коллегии агентства Михаила Вьюгина.

По его словам, "работать под таким прессингом сотрудники не хотят". Имен тех, кто хочет перевестись, он не назвал.

"Проще сидеть в "телеге" и анонимно писать всякую ерунду и гадости, и никто к тебе никогда не придет", - заявил Вьюгин.

Силовики проводят обыски в редакции издания "Ура.ру"(2025)|Фото: скриншот с видео URA.RU

По данным издания, в настоящий момент обыск в редакции продолжается, а задержанные ранее свердловский редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров после допроса в качестве свидетелей отпущены.

Официально правоохранители никак не комментируют ситуацию. Сообщалось, что на компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у силовиков, из-за чего, как предполагается, и проводятся обыски.

В Союзе журналистов России выступили с заявлением по обыскам в редакции. Там назвали это "демонстративной акцией" силовиков и осудили произошедшее.

Теги: обыски, Ura.ru, сотрудники, перевод


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