Сальдо и Путин обсудили последствия ударов по Херсонщине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся после массированных ударов по гражданским объектам и инженерной инфраструктуре Херсонщины.

Президент поинтересовался обстановкой, спросил, какая нужна помощь, поблагодарил за слаженные действия по восстановлению энергоснабжения, водоснабжения и связи. Отдельно отметил, что эффективные действия военных позволили кратно снизить возможные последствия.

"Доложил Владимиру Владимировичу, что всё под контролем. Все структуры трудятся дружно – органы власти, правоохранители, военные работают во взаимодействии. Также держим постоянную связь с соседями-запорожцами. Свет в населённых пунктах будет восстановлен уже сегодня. Поблагодарил президента за поддержку и личное участие", - написал Сальдо в своём telegram-канале.