В Союзе журналистов России осудили обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге

В Союзе журналистов России выступили с заявлением по обыскам в редакции екатеринбургского издания Ura.ru. Там назвали это "демонстративной акцией" силовиков и осудили произошедшее.

В четверг с утра в редакции издания в Екатеринбурге идут обыски. Официально правоохранители не комментируют ситуацию. В Ura.ru сообщали о задержании своего свердловского редактора Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. Также утверждалось, что к главреду Диане Козловой якобы применили силу во время обысков.

Как говорится в заявлении на сайте Союза журналистов России, в Екатеринбурге провели "демонстративную силовую акцию в офисе крупного информационного агентства Ura.ru".

"Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь", - пообещали в СЖР.

Ранее стало известно, что на компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у правоохранителей, из-за чего, как предполагается, и проводятся обыски.