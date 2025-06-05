Сергей Ситников: Результаты, которые можно посчитать, доказывают – регион движется в правильном направлении!

Сегодня глава Костромской области Сергей Ситников в соответствии с Уставом региона представил депутатам областной Думы ежегодный отчет о результатах деятельности администрации в 2024 году.

«Хочу подчеркнуть – Костромская область, несмотря на беспрецедентные вызовы, продолжает стабильное развитие. Наши экономические возможности, ресурсная база позволяют наращивать социальные программы, оказывать всю необходимую помощь нашим полкам, участникам спецоперации и членам их семей, индексировать заработные платы, строить социальные объекты, благоустраивать города и села, ремонтировать дороги, продолжать газификацию. Выполнение целевых показателей по всем отраслям достигнуто упорным трудом всех жителей Костромской области», - отметил в начале ежегодного отчета Сергей Ситников.

Так, 2024 году регион занял 1-е место в Центральном федеральном округе и 19-е место в Российской Федерации по росту собственных доходов, что выше уровня 2023 года на 24,3%.

Губернатор подчеркнул, что считает крайне важным, чтобы все ключевые решения органов государственной власти принимались только в диалоге с земляками. Сергей Ситников предложил жителям области, бизнесу, общественникам активно включиться в обсуждение стратегии развития региона, предложить новые идеи и решения, обсудить перспективы и будущее родного края.

«Дальнейшее развитие Костромской области, повышение качества жизни людей во многом зависит от сбалансированности областной казны, работы по привлечению инвестиций, модернизации существующих производств. За 2024 год уровень долговой нагрузки областного бюджета снижен до 55% от доходов. Ещё пять лет назад весомым достижением считалось его сокращение до 90%. В 2017 году, когда этот показатель был равен 143%, сегодняшние значения долга казались несбыточными. В настоящее время обязательств по коммерческому долгу у региона не имеется. Напомню, в 2012 году их доля доходила до 75%», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Накануне.RU сообщало о том, что ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Костромской области по национальной шкале до уровня А- прогноз «Позитивный». Такого высокого уровня кредитоспособности регион достиг впервые.

«По итогам 2024 года индекс промышленного производства составил 101,1%. Особо отмечу – увеличение индекса производства прежде всего связано именно с ростом его объема, а не с изменением стоимости выпускаемой продукции. И это в условиях санкций», - отметил в отчете Сергей Ситников.

Так, объемы производства в 2024 годы в регионе в части производства кровельных и гидроизоляционных материалов вырос в 1,9 раза, стальных труб в 1,5 раза, деревянных дверных коробок на +26%, ювелирных изделий из золота на +16%, фанеры и древесно-стружечных плит на +16%.

Всего за 2024 году в экономику региона инвестировано 44 млрд 400 млн рублей.

«Не буду скрывать, сумма меньше, чем в 2023 году. Замедление инвестиционной активности в настоящее время наблюдается в целом по Российской Федерации. Среди основных причин - рост стоимости заемных средств в связи с высокой ключевой ставкой Центрального Банка Российской Федерации, а также ограничение экспортных операций. Причина этого всем известна – текущая международная экономическая ситуация и действующие ограничения недружественных государств», - сообщил Сергей Ситников.

На уровне региона сегодня разработан и действует широкий спектр мер поддержки и развития бизнеса, отметил губернатор. Организациям, реализующим крупные инвестиционные проекты, включенные в реестр Костромской области, предоставлены в 2024 году налоговые льготы на 766 млн рублей.

Региональный Фонд развития промышленности предоставляет займы не выше 3% годовых. В 2024 году восстановлено субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования. Субсидию получили 7 предприятий машиностроения, производства удобрений. В Костромской области также сохранены пониженные налоговые ставки для субъектов предпринимательства в ряде отраслей, налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, инвестиционные льготы по налогу на прибыль и имущественным налогам.

В частности, в 2024 году инвестиционная программа компании «Свеза» в Костромской области превысила 600 млн рублей, что в три раза превышает вложения 2023 года. «Костромской завод автокомпонентов» вложил более 300 млн рублей в расширение производственных мощностей. «Галичский автокрановый завод» обновил сварочное производство и приступил к производству кранов грузоподъемностью до 70 тонн. «Газпромтрубинвест» в Волгореченске запустил участок по производству обсадных труб.

Результаты реализации первого цикла нацпроектов на территории Костромской области также впечатляют. За 5 лет общее финансирование мероприятий составило 67 млрд рублей, из которых 16,8 млрд - средства областного бюджета. За 5 лет отремонтировано более 1 300 км дорог. С 2012 года по федеральным и региональным программам построено и капитально отремонтировано 76 мостовых сооружений. Возведено и обновлено 1 200 объектов в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, экономики и туризма, жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры.

«Важно отметить – больше всего было вложено в социальную сферу, развитие дорожной сети. Результаты проектов затронули все муниципальные образования области, начиная от Костромы до самых удаленных населенных пунктов», - подчеркнул Сергей Ситников.

По итогам 2024 года Костромская область занимает 1 место по суммарному коэффициенту рождаемости среди регионов ЦФО. Этот показатель выше среднего по Российской Федерации.

За 10 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 2 раза, по итогам 2024 года - рост 18%. Увеличивается численность семей с тремя и более детьми - по данным на май в регионе проживает 9 144 многодетные семьи.

"Результаты, которые можно посчитать, увидеть собственными глазами, доказывают – регион движется в правильном направлении", - отметил Сергей Ситников.