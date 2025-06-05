Жителю Новгородской области вменили убийство бывшей жены и её сыновей

В Новгородской области погибли женщина и её дети. Преступление вменили бывшему мужу погибшей.

Утром 4 июня силовикам стало известно о возгорании дачного дома в Старорусском районе Новгородской области. На пепелище нашли тела 65-летней матери и её 46- и 37-летних сыновей. Следователи вменили совершение преступления 63-летнему бывшему мужу погибшей.

По версии следствия, подозреваемый пришёл в дом к своей бывшей сожительнице и поссорился с ней. Потом он якобы облил бензином дом и поджег его, скрывшись после этого. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте, сообщает управление СКР по Новгородской области.