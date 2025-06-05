На компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у силовиков

Силовики нашли доказательства того, что кто-то из сотрудников Ura.ru регулярно покупал оперативные сводки у представителей силовых структур для дальнейшего написания новостей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, были обследованы компьютеры редакции, где и была обнаружена подтверждающая этот факт информация.

Также стало известно, что задержанный утром журналист Сергей Бодров проходит по делу не как обвиняемый, а в качестве свидетеля. Об этом Накануне.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов.

По его словам, утром в доме Бодрова прошли обыски, а самого журналиста доставили в СУ СКР по Свердловской области для допроса. Там он заявил, что при осуществлении журналистской деятельности никогда не нарушал закон. Более никаких показаний он не давал.

"После завершения допроса он поехал домой. Он не задержан и находится в процессуальном статусе свидетеля. У Сергея взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия. Сергей благодарит всех близких за беспокойство и заботу", - добавил адвокат.

Сегодня также были задержаны редактор свердловской редакции Денис Аллаяров и журналистка Анна Салымская, но и они, по словам Краснова, тоже имеют статус свидетеля. Информацию о том, что они все еще задержаны, адвокат опроверг.

Напомним, что сегодня утром силовики нагрянули в уральскую редакцию Ura.ru, из-за чего работа головного офиса была остановлена. В самой редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, добавив, что "ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет".