Shot: СВУ найдены на ж/д путях рядом с местом взрыва в Воронежской области

Несколько СВУ, предварительно, обнаружены на железнодорожных путях рядом с местом взрыва в Воронежской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, составы остановлены, к месту едут автомобили разминирования.

Ранее сообщалось, что на одном из участков железной дороги в Воронежской области прогремел взрыв. Речь идет о 725 км перегона Евдаково – Сагуны. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на юге региона остановлены несколько поездов.