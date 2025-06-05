Глава Воронежской области высказался об аварии на железной дороге

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался об аварии на железной дороге. По его словам, на юге региона остановлены несколько поездов.

"Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада", - написал Гусев в своём telegram-канале.

Ранее два крупных ЧП на железной дороге произошли в Брянской и Курской областях. ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России.