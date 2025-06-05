В Екатеринбурге школьник попал под машину, спасаясь от злой собаки

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием школьника. Он попал под машину, спасаясь от собаки.

Все случилось накануне днем на улице Металлургов. Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, предварительно установлено, что 12-летний подросток шел по тротуару и был напуган злой собакой, которая внезапно выбежала на него. Ребенок выскочил на проезжую часть и угодил под ехавший автомобиль Geely.

В результате ДТП подросток получил переломы обеих голеней и был доставлен в больницу, где проходит лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают владельца собаки. По словам очевидцев, этот пес и раньше проявлял агрессию к прохожим.

Специализированной службой собака была отловлена и временно усыплена для безопасности окружающих. Полиция начала проверку по факту ДТП.