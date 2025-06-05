Напомним, улицы дачных поселков в районе Тарко-Сале затопило 3 июня. Следователи следственного управления СК РФ по Ямалу организовали процессуальную проверку. Жителей эвакуировали из зоны паводка.

Угрозы выхода реки из берегов нет. Продолжается укрепление защитных насыпей.

Уровень воды в реке Пяку-Пур в Пуровском районе ЯНАО снизился на пять сантиметров и составил 990 сантиметров, сообщили Накануне.RU в администрации Пуровского района.



