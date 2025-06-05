Бойцы ВС РФ захватили два танка Abrams в Сумской области

Бойцы группировки войск "Север" вывезли из Сумской области два подбитых танка M1 Abrams, сообщает Минобороны РФ.

Среди захваченной техники также - два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.

Уточняется, что специалисты ремонтной роты увезли на тягаче военную технику в тыловой район, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские войска во время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники. Ее общая стоимость составляет около 2,7 миллиарда долларов. Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции. Еще часть направлена в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.