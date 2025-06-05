Baza: В Воронежской области на железной дороге произошёл взрыв

В одном из участков железной дороги в Воронежской области прогремел взрыв. Речь идёт о 725 км перегона Евдаково – Сагуны.

В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. Предварительно, пострадавших нет, пишет Baza.

Ранее два крупных ЧП на железной дороге произошли в Брянской и Курской областях. В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ). ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 118.