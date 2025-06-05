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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-заведующей ООО "Общественное питание" вынесли приговор по делу об отравлении в СУНЦ УрФУ

Кировский районный суд Екатеринбурга определился с наказанием бывшей заведующей ООО "Общественное питание", по чьей вине произошло массовое отравление учащихся и сотрудников СУНЦ УрФУ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Елену Антропову 1965 г.р. признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Как показало расследование, организация имела договор на оказание услуг по организации питания учащихся СУНЦ УрФУ. По версии следствия, в марте 2025 года заведующая производством "Общественного питания" нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм и должностной инструкции, что привело к массовому отравлению 81 учащегося и работников СУНЦ.

6 марта 2025 года у осужденной, обратившейся в ГБУЗ Свердловской области "Центральная городская больница № 7 город Екатеринбург", выявлена норовирусная инфекция. Установлено, что после этого она вышла на работу, несмотря на признаки инфекционного заболевания. Указанные неосторожные действия и стали причиной инцидента.

Суд назначил Елене Антроповой наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1,5 года.

Теги: СУНЦ УрФУ, Общественное питание, заведующая, отравление, приговор


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