Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим для россиян

Таиланд не будет пересматривать действующий 60-дневный безвизовый режим для россиян, сообщила глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун.

В марте этого года тайские издания сообщили, что Министерство туризма и спорта Таиланда хочет сократить срок безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, в два раза – до 30 дней. Таким образом власти хотели побороться с нелегальной миграцией.

Стоит отметить, что до июля 2024 года срок безвизового пребывания в Таиланде для россиян (и граждан еще 92 стран) был 90 дней. Далее требовалось оформить туристическую визу.

Нелегальные мигранты, работающие и живущие в Таиланде под видом туристов, повлияли на стоимость аренды жилья, а также увеличили долю "серого" бизнеса в сфере туризма, недвижимости, логистики и т.д.