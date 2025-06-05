В деле экс-губернатора Курской области фигурируют опорники для погранслужбы

Один из эпизодов уголовного дела о хищении бюджетных средств, возбужденного в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, связан с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из них следует, что дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Напомним, ранее в Курской области было возбуждено уголовное дело по факту хищений при строительстве фортификационных сооружений.

16 апреля стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.