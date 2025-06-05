На Госуслугах опубликуют адреса ближайших бомбоубежищ

На Госуслугах россияне смогут узнать, где находятся "защитные сооружения гражданской обороны" (они же бомбоубежища).

Доступ к адресам убежищ в личном кабинете на Госуслугах уже есть у жителей Белгородской области, сообщили в МЧС.

"По этому примеру МЧС России совместно с Минцифры прорабатывает реализацию такого механизма во всех субъектах страны. В личном кабинете граждан появится специальная вкладка. В ней будет информация о ближайшем убежище, в котором можно временно разместиться в случае ЧС", - говорится в сообщении министерства.

Аналогично планируется информировать население и об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

В МЧС не уточнили, будет ли информация предоставляться исходя из данных о прописке пользователя Госуслуг или по его реальной геолокации.