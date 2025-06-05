В "Кольцово" пассажирам пришлось 10 часов ждать вылет в Анталью

Пассажирам авиакомпании AzurAir пришлось больше 10 часов прождать свой рейс в аэропорту "Кольцово". Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Рейс ZF-837 "Екатеринбург - Анталья" должен был вылететь еще в 01.30, однако его постоянно переносили. На данный момент, посадка уже завершена, а взлететь самолет должен был в 11.35.

О причинах задержки пока не сообщается. Согласно информации СМИ, перенос рейса мог произойти из-за поломки на самолете, которую пришлось оперативно устранять. Накануне.RU обратилось в пресс-службу авиакомпании и аэропорта за комментарием.