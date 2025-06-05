В России почти на 20% сократился экспорт пшеницы

В России по итогам прошлого сельскохозяйственного года (июнь 2024 – конце июня 2025 гг.) сократится экспорт пшеницы. Показатель снизится на 19,8% до 41,7 млн т.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов оценивает объём экспорта пшеницы в завершающемся сельскохозяйственном году в 40,9 млн тонн, что на 22% ниже год к году, пишет "Ъ".

В 2024 г. совет ЕС утвердил повышение ввозных пошлин на российские зерновые и масличные культуры. Также под действие заградительных тарифов попали пшеница, кукуруза и подсолнечник из Белоруссии.