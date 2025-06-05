Корпоративный чемпионат ТМК "Игры мастеров" проводится в седьмой раз

Свыше 350 участников демонстрируют свой уровень профессиональной подготовки на корпоративном чемпионате Трубной металлургической компании (ТМК) "Игры мастеров", который проводится уже в седьмой раз.

Как сообщает пресс-служба ТМК, чемпионат проходит на четырёх производственных площадках компании (Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский (СТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы), а также в Полевском многопрофильном техникуме им. В. И. Назарова и Каменск-Уральском политехническом колледже (КУПК). Организатор — Корпоративный университет TMK2U.

Участники демонстрируют мастерство по 22 компетенциям: вальцовщик, водитель погрузчика, газорезчик, лабораторный химический анализ и другие. В состав жюри входят представители ТМК и других производственных компаний, а также эксперты из разных учебных заведений.