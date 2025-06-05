В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию издания Ura.ru

Силовики проводят обыски в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге. По некоторым данным, уже есть задержания.

"Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства Ura.ru", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным издания 66.ru, задержан главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров и журналист по криминалу Сергей Бодров. Предположительно, силовиков может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД. Утверждается, что в марте задержали сотрудника полиции, который дал показания о продаже сводок редакции.

РИА Новости пишет, что следственные действия могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией "Альянс врачей"*, которая была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года.

В самом Ura.ru заявили, что "сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции".

"Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области", - говорится в заявлении издания.

Там также отметили, что "ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет".

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что воздержатся от комментариев по ситуации.

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента