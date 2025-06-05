ФСБ: "Британский Совет" подрывает суверенитет других стран

Конкретные мероприятия или страны не названы.

Генпрокуратура РФ на основе материалов, предоставленных ФСБ, признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность "основного инструмента влияния Лондона: НПО "Британский Совет", приводит РИА Новости заявление спецслужбы.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сочла, что неправительственную организацию из Англии "Британский Совет" напрямую используют спецслужбы Великобритании. Цель – подрыв суверенитета независимых государств.



