05 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Под Екатеринбургом потушили свалку, горевшую два дня

Сотрудники МЧС наконец ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО "Северный" в Верхней Пышме. Напомним, что пожар возник в понедельник вечером — на 900 кв.м. происходило тление мусора, в разных местах возникали очаги горения.

Тушение пожара на полигоне ТБО "Северный" в Верхней Пышме(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Тушение пожара на полигоне ТБО "Северный" в Верхней Пышме(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером огнеборцы смогли полностью ликвидировать горение, фиксируется только тление на площади 150 кв.м. — на этом участке сейчас проводится проливка. Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет. На месте все еще находятся 26 специалистов и 17 единиц техники.

Тушение пожара на полигоне ТБО "Северный" в Верхней Пышме(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Совещание по тушению пожара на полигоне ТБО "Северный" в Верхней Пышме(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Роспотребнадзор также отчитался о проверке атмосферного воздуха в жилой застройке в районе пожара. Согласно результатам лабораторного исследования, качество воздуха в зоне ближайшей жилой застройки — в поселках Крутом, Кедровке и СНТ "Калининец-6" соответствует нормативам.

"Специалисты Северного Екатеринбургского филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проводят исследования по показателям, характерным для данного вида возгорания. По итогам исследований проб от 3 июня 2025 г. все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов. Исследования продолжаются", — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, что санитарные врачи уже давали рекомендации по снижению рисков неблагоприятного воздействия на самочувствие жителей в районе пожара. Необходимо избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать глаза, горло и нос, отказаться от курения, больше пить, чаще проводить влажную уборку, использовать маски и респираторы и по возможности не открывать окна.

В случае, если возникли недомогания в виде признаков отдышки, кашля, бессонницы или произошло обострение хронических болезней, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Теги: Верхняя Пышма, полигон Северный, МЧС, пожар


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