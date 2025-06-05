Под Екатеринбургом потушили свалку, горевшую два дня

Сотрудники МЧС наконец ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО "Северный" в Верхней Пышме. Напомним, что пожар возник в понедельник вечером — на 900 кв.м. происходило тление мусора, в разных местах возникали очаги горения.

Накануне вечером огнеборцы смогли полностью ликвидировать горение, фиксируется только тление на площади 150 кв.м. — на этом участке сейчас проводится проливка. Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет. На месте все еще находятся 26 специалистов и 17 единиц техники.

Роспотребнадзор также отчитался о проверке атмосферного воздуха в жилой застройке в районе пожара. Согласно результатам лабораторного исследования, качество воздуха в зоне ближайшей жилой застройки — в поселках Крутом, Кедровке и СНТ "Калининец-6" соответствует нормативам.

"Специалисты Северного Екатеринбургского филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проводят исследования по показателям, характерным для данного вида возгорания. По итогам исследований проб от 3 июня 2025 г. все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов. Исследования продолжаются", — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Напомним, что санитарные врачи уже давали рекомендации по снижению рисков неблагоприятного воздействия на самочувствие жителей в районе пожара. Необходимо избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать глаза, горло и нос, отказаться от курения, больше пить, чаще проводить влажную уборку, использовать маски и респираторы и по возможности не открывать окна.

В случае, если возникли недомогания в виде признаков отдышки, кашля, бессонницы или произошло обострение хронических болезней, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.