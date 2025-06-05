"Британский совет" признан нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность международной организации The British Council ("Британский совет") нежелательной на территории России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организация только позиционирует себя "независимой структурой", а на самом деле всю работу выстраивает в соответствии с приоритетами британского правительства, подотчетна парламенту и финансируется МИД Британии. Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, под предлогом обучения английскому языку организация продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. При этом идет пропаганда половых извращений, которая запрещена в России. В других республиках бывшего СССР "Британский совет" ведет антироссийскую деятельность и создает сеть агентов британского влияния.

ФСБ заявила, что англичане традиционно рассматривают представителей научной среды как наиболее перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за их прямого доступа к молодежи. И в четырех регионах преподаватели ведущих вузов сотрудничали с английской стороной в ущерб безопасности России.