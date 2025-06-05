В Березниках в преддверии праздников установили систему подавления дронов

В Березниках в преддверии праздников установили систему подавления дронов. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко в своем Telegram-канале.

"На массовые мероприятия выставляем радиолокационные системы. Они позволяют обнаруживать и подавлять беспилотники на значительных расстояниях. Одна из новейших закуплена "Уралкалием" по инициативе депутата ЗакСобрания Андрея Силаева. Опробовали установку в День Победы. Воздушное пространство в районе проведения торжественного митинга и шествия Бессмертного полка было полностью под контролем. Обеспечим безопасность всех праздничных мероприятий в июне", - заявил мэр.

Он также подчеркнул, что обеспечивается постоянный мониторинг оперативной обстановки. Личный состав оснащен противодронными ружьями и приборами обнаружения БПЛА.

В Березниках, как и во всем Пермском крае, введен запрет на полёты БПЛА.