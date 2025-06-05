Шария на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Украинский блогер Анатолий Шарий заочно приговорен на Украине к 15 годам тюрьмы за "госизмену", заявила СБУ со ссылкой на решение Винницкого городского суда.

Шарию вменили "реализацию информационных диверсий ФСБ" против украинского режима. Якобы он снимал и распространял "постановочные видео", где допрашивают украинских пленных, а сам он даже руководил допросами: говорил, что спрашивать и т.д. А потом выкладывал эти ролики у себя в YouTube. Ничего лучшего киевский режим придумать не смог.

Блогера признали виновным по статье "Госизмена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения". Также решено применить процедуру спецконфискации его телеграм-канала и YouTube-канала.

Сам Шарий многократно говорил, что это не просто выдумки, а позор. По его словам, "Винницкая помойка" огласила приговор без его адвокатов, и это не было судом. Доказательства его вины и невиновности заслушивать отказались. К суду не допустили самого обвиняемого. Но была поставлена задача осудить Шария, и она была выполнена. При этом нет ни одного доказательства даже косвенного общения с какими-то спецслужбами. Не было ни одного доказательства его вины. И он желает режиму поскорее рухнуть.

"Эта ****** помойка, надстроенная над моей страной, должна быть разрушена. Потому что то, что там происходит, не налазит уже даже на больную голову", - написал блогер.

Позже он сообщил, что с ним связался помощник председательствовавшего в его деле судьи. И начал оправдываться, что суду поступило указание из офиса Зеленского. Будто бы "угрожали даже детям судьи". Но он в это не верит.

"Если вы боитесь потерять мантию настолько, что готовы осудить человека на 15 лет, так значит ответственность такая же офиса президента, как и ваша. Если вы ради того, чтобы ваши дети спокойно могли выезжать за границу, готовы осудить невиновного, так значит будьте добры в ближайшем будущем разделить ответственность за этот беспредел с теми, кто на вас так сильно "давил", - заявил Шарий.