В свердловской ГАИ почтили память трагически погибшего экс-руководителя

В свердловской Госавтоинспекции почтили память бывшего руководителя ведомства Юрия Демина.

Ровно два года назад, в июне 2023 года, Демин трагически погиб в поселке Верхняя Сысерть. Сообщалось, что во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа и получил травму, не совместимую с жизнью.

Накануне руководство Госавтоинспекции Свердловской области вместе с ветеранами службы посетили могилу Юрия Демина. Как сообщили Накануне.RU в региональной ГАИ, коллеги возложили цветы, почтив светлую память экс-руководителя, который посвятил свою жизнь защите правопорядка на дорогах.

Напомним, что провожали Демина в последний путь с воинскими почестями.