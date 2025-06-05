05 Июня 2025
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев оказал юридическую помощь бойцам СВО и их семьям

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с участниками СВО и их семьями для оказания юридической помощи. В своих соцсетях он рассказал о проблемах, с которыми столкнулись обратившиеся к нему свердловчане и победах, которых они достигли.

Первой за помощью обратилась Валентина Александровна, чей гражданский муж участвует в спецоперации. Из-за отсутствия постоянной прописки в Свердловской области, женщина не могла получить единовременное пособие на ребенка. Тогда депутат обратился в районное Управление социальной политики, откуда довольно быстро пришел ответ. Полагающуюся выплату семья уже получила.

Обратилась за помощью и вдова другого бойца - Елена Васильевна. По ее словам, муж погиб на СВО как герой, был посмертно награжден орденом Мужества, однако награду ей так никто и не отдал. Из-за этого женщина не могла добиться и соответствующих выплат. Только после вмешательства Алексея Вихарева, справедливость была восстановлена, а вдова получила медаль и законные компенсации.

Следующий о помощи попросил уже сам военнослужащий. Евгений из Екатеринбурга рассказал, что получил серьезное ранение, однако в госпитале в Воронеже, куда его направили, нанесенные увечья не посчитали весомым основанием для списания в запас. Действовать нужно было быстро: за несвоевременное возвращение в часть, могли признать дезертиром. С помощью депутата, бойца перевели в военный госпиталь в Екатеринбург, где уже медицинская комиссия признала его непригодным к службе. Сейчас уралец восстанавливает свое здоровье.

Не обошлось и без помощи военнослужащим на поле боя. К депутату обратился Алексей, отряду которого срочно потребовался специальный инструмент для ремонта танка Т-90М "Прорыв".

"Рассказал, что этот инструмент есть на наших заводах и попросил помочь его найти. Оперативно обратился к руководству АО "Концерн "Уралвагонзавод", а они связали Алексея со своим сотрудником, старшим выездной ремонтной бригады, который тоже сейчас находится на СВО. Танк починили! Уральцы своих не бросают!" - написал Алексей Вихарев.

Напомним, что накануне в Ирбите прошла церемония в рамках патриотического проекта Ольги Пакулиной "Мой папа — Герой!", в ходе которой активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева вручили подарки детям, чьи отцы служат или погибли в зоне СВО.

Теги: Алексей Вихарев, СВО, депутат


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