Свердловские дети массово отравились в поезде в Анапу

Дети из Свердловской области, которые ехали на отдых в Анапу, массово отравились в поезде.

Читайте также: В Тюмени двое шестиклассников отравились таблетками в детском лагере

Все случилось накануне, 4 июня, когда дети пожаловались на самочувствие. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, у них выявили признаки кишечной инфекции легкой формы. Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.

"Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь, на данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют", - уточнили в департаменте.

Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжают поездку в Анапу, клинических проявлений у них нет. Представители Минздрава Свердловской области находятся в постоянном контакте с медиками в поезде.

После выписки ребят отвезут в лагерь силами оператора-перевозчика. Сразу после прибытия в Анапу отравившиеся дети на несколько дней будут размещены в изоляторе лагеря "Жемчужина" в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Дети из других вагонов будут отдыхать без ограничений.