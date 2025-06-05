Стало известно о новой схеме мошенничества с данными биометрии

В России мошенники стали выманивать у граждан изображения их лиц.

Аферисты под видом продавцов на портале с объявлениями просят потенциальных покупателей перейти для общения в сторонний мессенджер. Им присылают ссылку для оплаты, которая ведет на фишинговый сайт. После ввода данных банковской карты на ненастоящей странице и перечисления денег потенциальную жертву просят подтвердить личность якобы для завершения операции. Пользователя просят предоставить сайту доступ к камере устройства и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу.

Подобные снимки злоумышленники смогут затем использовать для кражи аккаунтов в тех сервисах, где просят подтвердить личность по видео. Кроме того, попавшие в интернет биометрические данные могут использоваться для шантажа или дискредитации с помощью дипфейков, сообщают "Известия".

Напомним, в России количество пользователей биометрических сервисов приблизилось к 3 млн