05 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Летом могут запустить льготную ипотеку для участников СВО

Новая льготная жилищная программа для участников специальной военной операции может заработать текущим летом.

Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, это позволит поддержать рынок жилья в условиях высокой ключевой ставки Центробанка России. При этом поддержка будет адресной. Депутат считает, что поэтому рисков перегрева, как от массовой программы, нет.

Как заявил первый зампред комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ипотека будет выдаваться под 2%. Получателями смогут стать как участники спецоперации, так и их супруги. В случае гибели человека и отсутствия супруги оформить ссуду также смогут родители военного и совершеннолетние дети.

Минимальный первоначальный взнос - 20%, а лимиты по сумме займа будут аналогичны семейной программе — 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. — для остальных регионов, сообщают "Известия".

В мае президент России Владимир Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.

Теги: СВО, ипотека, жилье


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Ранее 23.05.2025 12:26 Мск Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

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