05 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор массово проверит торговые сети и рестораны

Роспотребнадзору планируют вернуть возможность выезжать на проверки без предварительного одобрения прокуроров.

С 2020 года служба не может оперативно выехать на объект в рамках внепланового контроля, так как для этого необходимо получить одобрение прокуроров. При этом только в 30% случаев надзорное ведомство удовлетворяет требования санитарных врачей.

Переговоры по этому вопросу начинались на площадке российского правительства, теперь стороны используют более нейтральную территорию — на базе Госдумы. Как ожидается, работа Роспотребнадзора будет выглядеть так: служба не станет уведомлять компанию, к которой идет с проверкой, а прокуроров проинформирует о своем намерении одновременно с началом надзора, а не предварительно, как в настоящее время.

Причиной может послужить информация из системы маркировки "Честный знак", а также жалоба потребителя, общественника или публикация в СМИ. Проверку могут начать в течение суток после обнаружения данной информации.

Если ведомство получит независимость, то массовый внеплановый контроль прежде всего коснется заведений общепита, где много проблем и публичных новостей, а также торговых сетей и легкой промышленности.

Как заявил депутат "Единой России", зампред уомитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, инициатива вернуть Роспотребнадзору его полномочия, которые ограничили в пандемию, рациональна, сообщают "Известия".

Теги: Роспотребнадзор, рестораны, проверки


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