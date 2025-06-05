МИД РФ: Решение Киева о выходе из переговорного процесса будет в рамках политической ответственности Украины

Решение Украины о выходе из переговорного процесса будет в рамках политической ответственности Киева.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Украина многократно, исходя из их заявлений, демонстрировала свое полное нежелание двигаться к миру. Желание получить передышку в боевых действиях для перевооружения и системное урегулирование [конфликта], на котором настаивает Россия, — на практике две большие разницы. Мы считаем, что достичь целей СВО политико-дипломатическим путем — гораздо более эффективный подход с точки зрения сохранения жизней, поэтому делаем всё от нас зависящее. Если Украина примет иное решение, то это будет исключительно на совести Киева и в рамках его политической ответственности", — указал дипломат, сообщают "Известия".

Напомним, Москва на втором раунде прямых переговоров в Стамбуле передала Киеву меморандум по урегулированию конфликта. В списке три раздела.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал ультимативным меморандум. Он также усомнился в необходимости продолжать стамбульские консультации.