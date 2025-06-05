Минюст РФ неэффективно потратил 3 млрд рублей на цифровизацию

Счетная палата России сообщила, что указала Минюст неэффективно потратил 3 млрд руб. на цифровизацию.

Об этом говорится в отчете ведомства по результатам проверки. Аудиторы указали на устаревшую технику, нехватку оборудования в регионах, слабое импортозамещение и недоработки основных IT-систем. В территориальных управлениях более половины серверов и компьютеров произведены до 2016 года. По словам аудиторов, в восьми регионах наблюдается критическая нехватка техники. В 61 субъекте нет ни одного устройства с российской операционной системой.

Проблемы также затронули разработку двух основных цифровых решений министерства — платформ "ФГИС" и "Правовая помощь". Первая должна была объединить ведомственные ресурсы, однако она содержит неполные и некорректные сведения. Вторая предназначена для дистанционных консультаций россиян, однако до сих пор работает в тестовом режиме и без аттестата безопасности.

В Минюсте заявили, что недостатки носят единичный характер, а ввод "Правовой помощи" в эксплуатацию запланирован на октябрь 2025 года, сообщают "Известия".