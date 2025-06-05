Банкам будут возмещать похищенные мошенниками средства

Минцифры подготовило проект нового закона для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.

Среди предложений — описание случаев, когда банки и операторы должны будут возмещать клиентам похищенные средства, а также лимит по картам, которые может выдавать клиенту одна кредитная организация. То, каким будет лимит, все еще обсуждается c ведомствами и банковским сообществом, указал ЦБ РФ.

Возмещение похищенных средств банками и операторами связи похищенных средств, если они не приняли необходимых мер противодействия мошенничеству, должно "мотивировать обе стороны развивать собственные системы защиты и информационный обмен для предотвращения телефонного и интернет-мошенничества", подчеркнул представитель регулятора.

Банк России и Минцифры указывают, что обсуждение положений законопроекта продолжаются, и его финальная версия может отличаться от текущей. В банковском сообществе нынешней версией документа не довольны, сообщает Forbes.