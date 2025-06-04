Трамп созвонился с Путиным и обсудил с ним атаку на аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Он обсудил с ним недавнюю атаку Украины на российские военные аэродромы, урегулирование российско-украинского конфликта, а также ядерную программу Ирана.

По словам президента США, телефонный разговор длился 1 час и 15 минут. Трамп отметил, что разговор был "хороший, но не тот, который приведет к немедленному миру". Путин во время беседы рассказал о своих планах по "возмездию" за уничтожение российских военных самолетов.

"Мы обсудили атаку Украины на самолеты, находившиеся на российских аэродромах, а также другие удары, которые наносят обе стороны. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин заявил — и весьма решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Главы государств также обсудили ситуацию с Ираном и "тот факт, что времени на решение по ядерному оружию у Ирана остается все меньше", указал Трамп.

"Я сообщил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и, как мне кажется, в этом мы были единодушны. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в достижении решения", - отметил Трамп.