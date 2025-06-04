СК возбудил уголовное дело после "похищения" человека на Ярославском вокзале

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту "задержания" блогера и предпринимателя Арега Щепихина на Ярославском вокзале, сообщили в пресс-службе ведомства.

Московское следственное управление получило материалы проверки из органов дознания по факту "противоправных действий группы лиц в отношении мужчины" вблизи Ярославского вокзала.

Как отметили в СКР, все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого). Криминалисты столичного СК России осматривают изъятые мобильные устройства и автомобиль.

Вечером 3 июня очевидцы заявили, что похожие на чеченцев люди похитили мужчину по имени Арег на Ярославском вокзале. Вскоре черный "Мерседес", на котором его увезли, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев высказался о якобы похищении Щепихина. По словам политика, действия блогера стали поводом для проверки, которую ведет МВД Чечни. Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Дудаев.

Также он заявил, что Щепихин "публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей".