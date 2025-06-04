Путин заявил, что властям Украины не нужен мир

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нынешним украинским властям "не нужен мир ", потому что их "волнует только сохранение власти". Президент заслушал доклады главы переговорной группы Владимира Мединского о результатах встреч в Стамбуле, а также министров и силовиков о терактах в Курской и Брянской областях.

По мнению Путина, Киев отказался от российского предложения установить локальное "перемирие на 2-3 дня", чтобы собрать тела убитых военнослужащих, поскольку президента Украины Владимира Зеленского не интересует мир и жизни людей.

"Мир, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, не считают", - заявил Путин.

Говоря о подрыве мостов на железных дорогах в Брянской и Курской областях, президент заявил, что "киевская верхушка" перешла к организации терактов и параллельно ответил на предложения Зеленского о личной встрече.

"И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием?" - сказал глава РФ.

Путин также высказался по поводу критики украинских властей относительно уровня переговорщиков, представленных в российской делегации. По его словам, "этот уровень могут оценивать только те, кто сам обладает авторитетом".

"А каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Мы имеем дело с людьми, которые не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией и элементарной политической культурой, если они позволяют себе определенного рода высказывания в адрес тех, с кем пытаются о чем-либо договориться", - заявил Путин.