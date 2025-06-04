04 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Вологодские аграрии уже засеяли 80,5% посевных площадей от плана

О ходе весенних полевых работ в 2025 году доложили сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона при Губернаторе Вологодской области Георгии Филимонове.

«Надо наращивать темп – выполнять и перевыполнять план, несмотря на погоду. Переход в экстремальные температурные условия всегда грозит проблемой, особенно когда много влаги: переувлажнение почв не дает возможность тракторам зайти в поле. Надо полностью отсеяться, чтобы это было не 80,5%, а 100%. Желательно сделать это за остаток этой недели, а не до 15 июня», – обратился Георгий Филимонов к Министру сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава минсельхоза напомнил, что в этом году плановая посевная площадь составит 333 тысяч гектаров – яровой сев, озимые культуры и многолетние травы посева прошлых лет. План ярового сева – 121,1 тысяча гектаров, в том числе 86,4 тысячи гектаров – яровые зерновые, 27,2 тысячи гектаров – кормовые культуры, 2,5 тысячи гектаров – рапс, 1,8 тысячи гектаров – лен и 3,2 тысячи гектаров – картофель и овощи. 

Коллаж, посевная кампания(2023)|Фото: Накануне.RU

По животноводству в 2025 году планируется увеличить показатели по всем ключевым позициям. Так, поголовье крупного рогатого скота – до 167,9 тысяч голов, поголовье птицы – до 3,5 миллиона, поголовье свиней – до 47,5 тысяч голов, производство молока – до 678,3 тысяч тонн, надой на корову в СХО – до 9 270 килограммов, производство скота и птицы на убой – до 49,2 тысяч тонн, производство яйца – до 615 миллионов штук. 

К 2030 году по поручению Президента Вологодской области необходимо увеличить объемы производства сельхозпродукции на 25%. Для выполнения этой цели есть все необходимые инструменты: на Вологодчине действует 39 мер поддержки, а по поручению Губернатора увеличилось финансирование отрасли на 400 млн рублей и теперь составляет 4,5 млрд рублей.

Теги: георгий филимонов, посевные площади, животноводство, яровой сев


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