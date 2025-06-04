Бизнес призвал снизить ключевую ставку до 19%

Крупный бизнес пытается уже открыто давить на Центральный банк России в канун заседания совета директоров регулятора, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагает Эльвире Набиуллиной снизить ключевую ставку сразу на 2% - до 19%. Впрочем, бизнес будет благодарен и за снижение на 1%.

"Даже символическое снижение на 100 базисных пунктов, т. е. до 20% важно, поскольку это будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики. В то же время снижение "ключа" до 19% не только обозначит траекторию снижения, но и создаст уже сейчас условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и даже банкротств из-за высокой стоимости оборотных средств и выросших платежей по кредитам. А также позволит перезапустить инвестиционный цикл, при заморозке которого страна может столкнуться с тем, что проблема недостаточного предложения, подогревающая инфляцию, так и не будет решена, не говоря об обеспечении технологического суверенитета", - цитирует Шохина ТАСС.

"Так что уровень заинтересованности в снижении ставки высокий, и не только у бизнеса, тем более что экономические аргументы для этого есть и довольно весомые", - добавил глава РСПП.