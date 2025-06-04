Совет Федерации одобрил закон о сроке предоставления в пользование участков недр в ХМАО

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении срока предоставления в пользование для геологического исследования участков недр на отдельных территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Натальей Комаровой в ноябре 2024 года. Изменения вносятся в закон "О недрах".

Законом увеличивается с пяти до семи лет срок предоставления в пользование для геологического изучения участков недр на отдельных территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны. Эта норма касается Белоярского и Березовского муниципальных районов.

Как отмечается в пояснительной записке, на территории данных муниципальных районов отмечается высокий потенциал для изучения и освоения полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья. "Проведение геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на указанных территориях затруднено социально-экономическими и географическими характеристиками, что не позволяет завершить геологическое изучение недр в пятилетний срок", - говорится в документе.

Принятый закон будет способствовать более эффективному проведению геологического изучения, поиска и оценки месторождений полезных ископаемых на указанных территориях, следует из пояснительной записки.