По делу о гибели девочки в фонтане арестованы чиновник, коммунальщик и электромонтер

В Белгородской области после гибели девочки в контактном фонтане обвинения предъявлены местному чиновнику, коммунальщику и электромонтеру.

"Предъявлено обвинение руководителю управления Томаровской территории Яковлевского муниципального округа и бывшему директору МБУ "Благоустройство Яковлевского муниципального округа" по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Электромонтер, проводивший ремонт оборудования, обвиняется по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ", - сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в апреле, когда шли пуско-наладочные работы с фонтаном в центральном парке поселка Томаровка, была выявлена неисправность. Чиновники привлекли к ремонту "не имеющего соответствующей квалификации и допуска электромонтера, которым были проведены соответствующие работы, однако в последующем произошла утечка электрического тока".

2 июня 2025 года около 15 часов во время игры на территории вышеуказанного контактного фонтана 13-летняя девочка получила удар электрическим током и скончалась.

Фигуранты арестованы.